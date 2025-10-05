تناولها بانتظام.. الكشف عن 8 خضروات تقي من السكرى وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

موقع الخليج 365: كشف تقرير نشره موقع "تايمز أوف إنديا"، نقلًا عن الدكتور سوراب سيثي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والحاصل على شهادتي هارفارد وستانفورد، أن هناك 8 خضروات أساسية يُنصح بتناولها بانتظام للوقاية من الأمراض المزمنة مثل داء السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

قيمة غذائية عالية

وأوضح التقرير أن هذه الخضروات تتميز بقيمتها الغذائية العالية ومحتواها الغني من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مما يجعلها عناصر غذائية لا غنى عنها للحفاظ على الصحة العامة. وتشمل هذه الخضروات:

البروكلي: غني بفيتامينات C وK وA والألياف ومضادات الأكسدة، ويساعد على تنظيم السكر في الدم وحماية القلب.

البنجر: يحتوي على حمض الفوليك والحديد والنترات الطبيعية التي تساهم في خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية.

البطاطا الحلوة: مصدر لفيتامين أ والبوتاسيوم والألياف، وتُساعد على تنظيم مستويات السكر ودعم صحة الدماغ والبصر.

الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب: غنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة العظام والمناعة.

براعم بروكسل: تقلل الالتهابات وتدعم صحة القلب بفضل مضادات الأكسدة القوية.

القرنبيط: منخفض الكربوهيدرات، مفيد للتحكم في الوزن وسكر الدم، ويحمي صحة الدماغ والقلب.

الجزر: يحتوي على بيتا كاروتين الذي يتحول إلى فيتامين أ، ويدعم البصر والمناعة وصحة الجهاز الهضمي.

القرع المر: يساهم في خفض مستويات السكر في الدم، ويحمي الكبد ويعزز صحة الأمعاء.

وأكد الدكتور سيثي أن إدخال هذه الخضروات إلى النظام الغذائي اليومي يُعد خطوة فعّالة للوقاية من العديد من الأمراض المزمنة وتحسين جودة الحياة.