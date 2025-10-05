اخبار السعوديه

بالفيديو.. الشريك المؤسس لـ«تمارا» يعلق على مقولة: خدمات «اشتر الآن وادفع لاحقًا» ستغرق الناس في الديون.. ويوضح طريقة التعامل مع العميل

0 نشر
0 تبليغ

بالفيديو.. الشريك المؤسس لـ«تمارا» يعلق على مقولة: خدمات «اشتر الآن وادفع لاحقًا» ستغرق الناس في الديون.. ويوضح طريقة التعامل مع العميل

موقع الخليج 365: علق الشريك المؤسس لشركة تمارا عبدالمجيد الصيخان على ما يقال بأن خدمات «اشتر الآن وادفع لاحقًا» ستغرق الناس في الديون.

وقال خلال لقاء مع بودكاست "سوالف بزنس" :" أنا أشوف الديون وسيلة، تقدر تستخدمها استخدامات جيدة أو غير جيدة". وتابع: " يمكن أن يستخدمها الشخص بشكل منطقي فتفيده، أو يفرط فيها فتضرّه"، مضيفًا أن شركات مثل "تمارا" تمتلك القدرة على تقييم الوضع المالي للعميل والتأكد من منحه تمويلًا يتناسب مع قدرته على السداد.

وأشار إلى أن الشركة لا تمنح العميل أكثر مما يحتاج، وأن تقديم طرق تمويل سهلة مع مراعاة الدخل يضمن انتظام العملاء في السداد.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا