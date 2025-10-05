اخبار السعوديه

بالأرقام.. حصيلة الخسائر في غزة وإسرائيل منذ اندلاع الحرب

0 نشر
0 تبليغ

بالأرقام.. حصيلة الخسائر في غزة وإسرائيل منذ اندلاع الحرب

موقع الخليج 365: كشفت إحصاءات ميدانية عن حجم الكارثة الإنسانية والدمار الذي لحق بقطاع غزة، مقابل الخسائر التي تكبدتها إسرائيل خلال الحرب المستمرة منذ شهور.

غزة

 • أكثر من 67 ألف قتيلا، يشكّل الأطفال والنساء وكبار السن نصفهم تقريبًا.

 • نحو 170 ألف جريح، إضافة إلى 9 آلاف مفقود تحت الركام أو مجهولي المصير.

 • وفاة 459 شخصًا بسبب المجاعة، بينهم 154 طفلًا.

 • تدمير 90% من مباني القطاع وخسائر مادية تفوق 68 مليار دولار.

 • 2700 أسرة أُبيدت بالكامل دون أن ينجو منها أحد.

 • 134 مستشفى ومركزًا صحيًا خرجت عن الخدمة جراء القصف.

 • اعتقال 7 آلاف فلسطيني من مختلف مناطق القطاع.

 • نزوح أكثر من 1.9 مليون شخص من منازلهم نحو مناطق أكثر أمنًا.

إسرائيل

 • مقتل 1595 شخصًا، بينهم 913 جنديًا.

 • إصابة 6299 جنديًا بجروح متفاوتة.

 • خسائر اقتصادية تتجاوز 60 مليار دولار.

 • استمرار احتجاز 47 رهينة لدى حركة حماس.

 • نزوح مؤقت لنحو 250 ألف مستوطن من المناطق القريبة من قطاع غزة.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا