بالأرقام.. حصيلة الخسائر في غزة وإسرائيل منذ اندلاع الحرب

موقع الخليج 365: كشفت إحصاءات ميدانية عن حجم الكارثة الإنسانية والدمار الذي لحق بقطاع غزة، مقابل الخسائر التي تكبدتها إسرائيل خلال الحرب المستمرة منذ شهور.

غزة

• أكثر من 67 ألف قتيلا، يشكّل الأطفال والنساء وكبار السن نصفهم تقريبًا.

• نحو 170 ألف جريح، إضافة إلى 9 آلاف مفقود تحت الركام أو مجهولي المصير.

• وفاة 459 شخصًا بسبب المجاعة، بينهم 154 طفلًا.

• تدمير 90% من مباني القطاع وخسائر مادية تفوق 68 مليار دولار.

• 2700 أسرة أُبيدت بالكامل دون أن ينجو منها أحد.

• 134 مستشفى ومركزًا صحيًا خرجت عن الخدمة جراء القصف.

• اعتقال 7 آلاف فلسطيني من مختلف مناطق القطاع.

• نزوح أكثر من 1.9 مليون شخص من منازلهم نحو مناطق أكثر أمنًا.

إسرائيل

• مقتل 1595 شخصًا، بينهم 913 جنديًا.

• إصابة 6299 جنديًا بجروح متفاوتة.

• خسائر اقتصادية تتجاوز 60 مليار دولار.

• استمرار احتجاز 47 رهينة لدى حركة حماس.

• نزوح مؤقت لنحو 250 ألف مستوطن من المناطق القريبة من قطاع غزة.