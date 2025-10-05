«الحرية» و«بالله نثق».. تفاصيل تصميم عملة أمريكية جديدة بقيمة دولار تُظهر ترامب رافعاً قبضته بعد محاولة اغتياله

موقع الخليج 365 – وكالات: تعتزم وزارة الخزانة الأمريكية إصدار عملة معدنية تذكارية من فئة «1 دولار» تحمل صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والقانونية في واشنطن.

ووفقًا لتقارير أمريكية، جاءت هذه الخطوة بتوصية من ترامب نفسه، حيث تُظهر العملة في أحد وجهيها صورة له تعلوها كلمة «الحرية» وتحتها عبارة «بالله نثق»، بينما يظهر في الوجه الآخر رافعاً قبضته بعد محاولة اغتياله الأخيرة، وتعلوه عبارة «حارب، حارب، حارب» وخلفه علم الولايات المتحدة.

القضية أثارت جدلاً قانونياً واسعاً، إذ تنص القوانين الأمريكية على منع ظهور صور الأشخاص الأحياء على العملات النقدية الرسمية. ومع ذلك، أوضحت وزارة الخزانة أن التصميم لا يزال في مراحله الأولية ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.

وتُعد هذه الخطوة – إن تمت – سابقة في التاريخ الأمريكي، كونها المرة الأولى التي تُدرج فيها صورة لشخص على قيد الحياة في عملة نقدية رسمية.