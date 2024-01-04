نيبينزيا: واشنطن تحتجز أعضاء مجلس الأمن "كرهائن" لتتستر على أفعال إسرائيل

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وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا بحث فيه قضية تأمين الملاحة في البحر الأحمر في ضوء الهجمات المتكررة التي تشنها جماعة "أنصار الله" اليمنية على سفن مرتبطة بإسرائيل في الممر الملاحي الأهم في العالم.
وعمدت "أنصار الله" إلى مهاجمة سفن تجارية مرتبطة أو متجهة إلى إسرائيل، ردا منها على الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وتدمير المباني السكنية ونزوح معظم سكان القطاع، فيما أطلقت الولايات المتحدة عملية "حارس الازدهار" لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وانضمت إليها قرابة 20 دولة.
وكشفت قناة إسرائيلية رسمية، في وقت سابق، عن خطة قالت إن الجيش الإسرائيلي قد أعدها لما بعد الحرب في غزة، تتضمن السماح لعشائر فلسطينية بحكم القطاع وتوزيع المساعدات الإنسانية.
19 ديسمبر 2023, 17:27 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع 22 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.