شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: الوضع فى غزة صعب للغاية و1.9 مليون فلسطينى نزحوا للجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع في قطاع غزة صعب للغاية على كل المستويات، وهناك تقديرات شبه رسمية إلى أن 1.9 مليون فلسطيني نزحوا إلى جنوب غزة، منهم 900 ألف طفلا.

وأضاف حنجل، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الغارات الإسرائيلية تطال النازحين أيضا في قطاع غزة، على الرغم من إعلان المناطق التي نزحوا إليها آمنة، فكانت هناك مبادرات لإنشاء المعسكرات، إذ يقوم الهلال الأحمر المصري بمبادرة رائعة لإيجاد معسكر للنازحين، وقال: "نعمل مع الهلال الأحمر المصري في إنشاء هذا المعسكر في خان يونس".

وكشف حنجل: "الخطة تعتمد في مراحلها الأولى على إنشاء 300 خيمة والوصول إلى 1000 خيمة، أما المرحلة الثانية فتخدم عددا أكبر من المواطنين للتخفيف من معاناتهم في هذه الظروف الجوية الباردة والصعبة للغاية".

وأشار إلى استمرار الضغوطات الإسرائيلية في إيصال المساعدات لأهالي غزة على كل الأصعدة، وهناك حاجة لملابس بعد أن خرج النازحون من دون أي متعلقات لهم، إضافة إلى حاجة كبيرة لمياه الشرب والغذاء، متابعا أن المعسكر الإغاثة المصري غرب خان يونس.