شكرا لقرائتكم خبر عن بري يستعرض الأوضاع الأمنية والميدانية مع قائد اليونيفيل ووزير الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه برى، قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) اللواء آرولدو لاثارو، وذلك في مقر رئاسة المجلس النيابي بعين التينة.

واستعرض بري ولاثارو، الأوضاع العامة خصوصًا الأمنية والميدانية منها على ضوء مواصلة إسرائيل لاعتداءاتها على لبنان في القرى اللبنانية الجنوبية الحدودية مع إسرائيل.

وتابع الرئيس بري، المستجدات السياسية والأمنية والميدانية خلال استقباله وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز