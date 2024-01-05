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بري يستعرض الأوضاع الأمنية والميدانية مع قائد اليونيفيل ووزير الدفاع

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القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه برى، قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) اللواء آرولدو لاثارو، وذلك في مقر رئاسة المجلس النيابي بعين التينة.

واستعرض بري ولاثارو، الأوضاع العامة خصوصًا الأمنية والميدانية منها على ضوء مواصلة إسرائيل لاعتداءاتها على لبنان في القرى اللبنانية الجنوبية الحدودية مع إسرائيل.


وتابع الرئيس بري، المستجدات السياسية والأمنية والميدانية خلال استقباله وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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