شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية: قصفنا تجمع آليات الاحتلال غرب مخيم المغازي فى غزة بالهاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فصائل فلسطينية، منذ قليل، قصفها تجمعا لآليات الاحتلال الإسرائيلي غرب مخيم المغازي وسط غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.