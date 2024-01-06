شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. إقامة صلاة عيد الغطاس بالكنيسة البيزنطية بالبترا لأول مرة منذ أكثر من 1400 عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت فى الكنيسة البيزنطية بمدينة البترا الأردنية اليوم /السبت/، صلاة عيد الغطاس لأول مرة منذ اكثر من 1400 عام، ضمن سعى سلطة إقليم البترا التنموى السياحى لوضع المدنية على خارطة الحج المسيحى.

وقال رئيس مجلس مفوضى سلطة إقليم البترا فارس البريزات، إنّ الصلاة التى أقيمت فى الكنيسة البيزنطية بالبترا بمناسبة عيد الغِطاس إيذاناً ببدء إضافة البترا على خارطة الحج المسيحى فى الأردن بعد المواقع الخمسة الموجودة والمعترف فيها وهى جبل نيبو ومكاور فى مادبا والمغطس ووسيدة الجبل ومار الياس فى عجلون.



وأضاف البريزات أن السلطة تسعى إلى أن تكون الكنائس العشر الموجودة والمؤكدة فى البترا مؤهلة لأن تكون جزءاً من مسار الحج المسيحى فى الأردن وربطها بالكنيسة الطينية الموجودة فى العقبة لايجاد منتج سياحى جديد وإطالة أمد إقامة السائح فى البترا، وجذب مزيد من الحجاج المسيحيين إلى المملكة بشكل عام والبترا بشكل خاص.



وأوضح أن هذا المنتج سيكون منتجاً سياحياً جديداً تعمل السلطة على ترتيبه وتطبيقه خلال الفترة المقبلة، معربا عن أمله فى تعزيز نشر رسالة عمان فى العيش المشترك والتسامح من خلال مثل هذه الفعاليات، وإبراز الصورة الملائمة عن المملكة أمام زوار المنطقة من مختلف دول العالم.



من جانبه، قال سفير الفاتيكان وممثل قداسة البابا فى الأردن جيوفانى بيترو دالتوزو، إنّ مدينة البترا تحتوى على كنائس معترف بها منذ عصر البيزنطيين، وهو ما يشجعنا لإضافتها على خارطة الحج المسيحي، ويمكن أن تكون مكانًا للعديد من السياح القادمين لأسباب دينية.



وأضاف دالتوزو أن البترا معلم أثرى وسياحى كبير ومشهور، ويجب الإشارة إلى الجانب الدينى فيه بسبب الكنائس الاثرية المتوفرة، ونتطلع إلى التعاون المشترك مع سلطة إقليم البترا لتطوير منتجات الحج المسيحى وترويجها فى المجتمعات المسيحية حول العالم.



وتحتوى كنيسة البترا البيزنطية على العديد من المرافق والواجهات والأرضيات الفسيفسائية التى تعود للعهد البيزنطي، وشهدت العديد من أعمال الترميم للحفاظ على معالمها الأثرية.