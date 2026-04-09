تكنولوجيا: ظهور مبكر لمعالج Samsung Exynos 2700 على Geekbench يكشف أولى ملامح الأداء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر معالج Samsung Exynos 2700 مبكرًا على منصة Geekbench، في مؤشر أولي على اقتراب وصوله مع الجيل القادم من هواتف Galaxy S27 وGalaxy S27+.

ويحمل المعالج رقم الطراز S5E9975، كما تتضمن النتائج رمز ERD، ما يشير إلى أنه تم اختباره على لوحة هندسية أولية.

ويأتي Exynos 2700 بمعالج مركزي مكوّن من 10 أنوية بمعمارية ARMv8، حيث تعمل الأنوية الأقوى بتردد يصل إلى 2.88 جيجاهرتز، بينما تتراوح ترددات أنوية الكفاءة بين 2.3 و2.4 جيجاهرتز. وحقق المعالج 2603 نقاط في اختبار النواة الواحدة و10350 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة، وهي نتائج أولية يُرجح تحسنها في النسخ النهائية.

كما كشفت اختبارات OpenCL عن اعتماد المعالج على وحدة الرسوميات Xclipse 970، والتي سجلت 15618 نقطة. وتشير التسريبات إلى أن سامسونج طورت هذه الوحدة داخليًا بالكامل دون تعاون مع AMD.

ومن المتوقع تصنيع Exynos 2700 باستخدام عملية محسّنة بدقة 2 نانومتر (SF2P)، مع توقعات بزيادة الأداء بنسبة 12٪ وتقليل استهلاك الطاقة بنسبة 25٪ مقارنة بمعالج Exynos 2600.

