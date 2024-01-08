شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يستهدف مخيم دير البلح.. ومسيرة تقصف المستشفى الأوروبي بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مخيم دير البلح، ونفذ أحزمة نارية في حي المنارة بجنوب قطاع غزة.

وأوضحت أن طائرات إسرائيلية مسيّرة قصفت المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب غزة.

وفي اليوم الـ94 من العدوان الإسرائيلي على غزة، واصل جيش الاحتلال غاراته على مناطق متفرقة من القطاع مخلفا مزيدا من الشهداء والجرحى، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 22 ألفا و835، والمصابين إلى 58 ألفا و416 منذ بدء الحرب.