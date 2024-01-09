شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية حقوق الإنسان تطالب بتحقيق شامل ومستقل فى مقتل جميع الصحفيين بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع حصيلة القتلى بين العاملين فى مجال الإعلام فى غزة، مطالبة بإجراء تحقيق شامل ومستقل فى مقتل جميع الصحفيين، آخرهما حمزة الدحدوح ومصطفى أبو ثريا اللذين قُتلا فى غارة للجيش الإسرائيلى على سيارة.

وأكدت المفوضية، فى تغريدة مساء الإثنين على منصة (إكس)، أن هذا ضرورى لضمان الامتثال الصارم للقانون الدولى ومقاضاة الانتهاكات.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز