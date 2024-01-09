شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يدعم موازنة موريتانيا بـ5.9 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأوروبي صرف 5.9 مليون يورو لدعم موازنة الحكومة الموريتانية.

وأوضح بيان أصدرته بعثة الاتحاد الأوروبي إلى موريتانيا، الاثنين، أن هذا الدعم موجه لتنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرخاء المشترك في قطاعي التعليم والصحة.



وأكد البيان أن الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الموريتانية سيستمر، مع التركيز على تفعيل استراتيجية النمو المتسارع والرخاء المشترك في قطاعي الصحة والتعليم، وتوحيد الصندوق الوطني للتضامن الصحي.



وقال البيان إن الحكومة الموريتانية أظهرت التزامها المستمر بتنفيذ سياسات عامة فعالة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ومواصلة إصلاح المالية العامة، وتعزيز الشفافية ومراقبة الميزانية، منذ بدء البرنامج في عام 2021.

