شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى: لبنان مستعد للدخول فى مفاوضات لتحقيق عملية استقرار طويلة الأمد بالجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى استعداد لبنان للدخول فى مفاوضات لتحقيق عملية استقرار طويلة الأمد فى جنوب لبنان وعند الحدود الشمالية لإسرائيل، مشيرا إلى التزام بلاده بالقرارات الدولية وباتفاق الهدنة والقرار1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولى عام 2006 والخاص بوقف الحرب بين لبنان وإسرائيل.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم الثلاثاء، خلال لقائه بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكرو بمقر رئاسة مجلس الوزراء اللبناني بالعاصمة بيروت.

وجدد ميقاتي مطالبة المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلى على الجنوب اللبنانى، مشددا على أن ما يحدث في غزة غير مقبول.

وشدد على أن لبنان تطلب الاستقرار والحل السلمي الدائم، مستنكرا التحذيرات التي يحملها موفدون دوليون من حرب على لبنان.

من جانبه، دعا لاكرو كل الأطراف إلى التهدئة، ودعم الجيش في جنوب لبنان واستمرار التعاون بينه وبين اليونيفيل بشكل وثيق.