مراسل "الخليج 365": قصف صاروخي يدك الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد مراسل "الخليج 365" أن انفجارت هزت قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور الشمالي، ناتجة عن هجوم برشقة صاروخية، إضافة إلى استخدام المضادات الأرضية بالتصدي لها.

وتابع المراسل أنه فور سماع الانفجارات داخل الحقل، تم استنفار كبير للطيران الحربي الأمريكي فوق المنطقة وخرق جدار الصوت فوق القرى المحيطة بالحقل.

8 يناير, 08:30 GMT

وكانت قوات الجيش الأمريكي أجرت، أمس الثلاثاء 9 يناير/ كانون الثاني، تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، في قاعدة حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور الشمالي، حيث دوت انفجارات عدة في منطقة القاعدة، نتيجة استخدام الأسلحة الثقيلة، وسط ضرب أهداف وهمية، لرفع الجاهزية القتالية لقواتها، بحسب المراسل.

يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما يسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم، انطلاقاً من قاعدة التنف في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مروراً بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور، وصولاً إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية في ريف الحسكة، تعرضت خلال الأشهر الماضية إلى أكثر من 120هجوما صاروخيا أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية والتي خلّفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.