هيئة بحرية بريطانية: تغيير وجهة السفينة التي تعرضت لهجوم قرب عمان إلى سواحل إيران

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت هيئة بحرية بريطانية إن "الناقلة تم احتجازها شرقي عمان من قبل مسلحين إيرانيين"، مشيرةً إلى تغيير وجهة السفينة إلى سواحل إيران.

وكانت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" أعلنت، في وقت سابق، أن "ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال اعتلاها 4 أو 5 مسلحين على بعد نحو 50 ميلا شرق صحار العمانية".

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها "تلقت بلاغا حول اعتلاء أشخاص غير مصرح لهم سفينة في نفس إحداثيات الموقع الذي وقع فيه حادث قبالة عمان". وقالت إنها لا تستطيع إجراء المزيد من الاتصالات مع السفينة في الوقت الحالي.

يأتي ذلك بعد ساعات من قرار اتخذه مجلس الأمن الدولي دعا من خلاله إلى وقف فوري لهجمات "أنصار الله" اليمنية على سفن في البحر الأحمر، مطالباً كذلك كلّ الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض على الجماعة اليمنية.

وفي وقت سابق، أعلنت "أنصار الله" تنفيذها عمليةً مشتركةً بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المسيرة استهدفت سفينة أمريكية قالت إنها تقدم الدعم لإسرائيل، في "رد أولي" على قصف القوات الأمريكية، الأسبوع الماضي، زوارق للجماعة ومقتل 10 من أفرادها.

فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إحباط هجوم لـ "أنصار الله" وصفته بـ "المعقد" بـ 18 طائرة مسيّرة وصاروخي كروز مضادين للسفن، وصاروخ باليستي مضاد، باتجاه ممرات الشحن الدولية جنوب البحر الأحمر، مشيرةً إلى أن الهجوم هو الـ 26 للجماعة منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتصاعد التوتر في البحر الأحمر، عقب إعلان "أنصار الله"، يوم الأحد الماضي، مقتل 10 من قواتها إثر قصف أمريكي استهدف ثلاثة زوارق تابعة لها، محملةً واشنطن تبعات ذلك.

أمس, 23:22 GMT

وقالت القيادة المركزية الأمريكية حينها، إن مروحيات البحرية الأمريكية أغرقت ثلاثة زوارق لجماعة "أنصار الله" وقتلت طاقمها أثناء مهاجمتهم سفينة الحاويات (ميرسك هانغزو) قبالة سواحل اليمن جنوب البحر الأحمر.

وردّ زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، على القصف الأمريكي، بالقول إن "الاستهداف لزوارق البحرية في البحر الأحمر، لن يبقى دون رد وعقاب".

ومنذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 11 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المسّيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من المرور في البحر الأحمر، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.