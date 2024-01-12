وزيرة إسرائيلية تحضر كيسا من "الفشار" أثناء جلسة لمناقشة الحرب على غزة وتوزعه على الوزراء

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأنه خلال الصدام بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في اجتماع الحكومة الليلة الماضية، أخرجت وزيرة المواصلات ميري ريغيف، كيسا من "الفشار" وقدمته للوزراء.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه مع بدء سخونة الحوار بين بن غفير وغالانت، حول إدارة الجيش الإسرائيلي للحرب على قطاع غزة، أخرجت ريغيف، كيس فشار من حقيبتها ووزعته على بعض الوزراء، وقالت: "بدأت صدامات".

وبدورها، نقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، عن الوزيرة ميري ريغيف، نفيها ذلك الأمر، موضحة أن ما نشر لا أساس له من الصحة، وهو محض كذب.

فيما أوضح الإعلامي الإسرائيلي، يوني بن مناحم، أن الوزيرة الإسرائيلية تتبع نظاما غذائيا، لذا فقد أحضرت الفشار مسبقا، بحسب قوله.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.