وزيرة إسرائيلية تحضر كيسا من "الفشار" أثناء جلسة لمناقشة الحرب على غزة وتوزعه على الوزراء

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دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأنه خلال الصدام بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في اجتماع الحكومة الليلة الماضية، أخرجت وزيرة المواصلات ميري ريغيف، كيسا من "الفشار" وقدمته للوزراء.
وبدورها، نقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، عن الوزيرة ميري ريغيف، نفيها ذلك الأمر، موضحة أن ما نشر لا أساس له من الصحة، وهو محض كذب.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.