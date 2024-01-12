الصين بعد الهجوم الأمريكي على "أنصار الله": البحر الأحمر شريان مهم للتجارة العالمية في السلع والطاقة

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وتابعت نينغ مؤكدة أن "البحر الأحمر يعد شريانا مهما للتجارة العالمية في السلع والطاقة، وتدعو بكين الأطراف المعنية إلى لعب دور بناء ومسؤول في الحفاظ على السلام والاستقرار في البحر الأحمر، بما يخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي".
وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
وصباح اليوم الجمعة، أعلنت "أنصار الله" استعدادها لخوض أي مواجهة مع أمريكا وبريطانيا، معتبرة أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعما لإسرائيل، بحسب قولها.
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، مقتل 5 عناصر وإصابة 6 آخرين من قواتها، إثر الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، متوعدة بالرد عليها.
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.