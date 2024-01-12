سياسي جنوب أفريقي لـ"الخليج 365": أميركا وبريطانيا وفرنسا قد تستخدم "الفيتو" ضد أي حكم دولي ضد إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وقال غاردي، في مقابلة مع وكالة "الخليج 365"، اليوم الجمعة: "قد تستخدم فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة حق النقض، ضد أي محاولة لإنفاذ أمر محكمة العدل الدولية غير موآت لإسرائيل، كما يبدو في مشروع ترتيب التدابير المؤقتة، الذي تسعى إليه جنوب أفريقيا. إن الحكومة الإسرائيلية في المواجهة تعرف أن أي أمر صادر عن محكمة العدل الدولية هو مجرد أكاديمي، وأن حلفائها سيستخدمون حق النقض ضد محاولة تنفيذه".

وأضاف إن "قضية جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية مقنعة ومرحبة جدا من جانب جميع البشر المؤمنون بالطرق السلمية لحل المنازعات. إن تطبيق أمر محكمة العدل الدولية يخضع لمجلس الأمن الدولي".

واتهمت جنوب أفريقيا، يوم أمس الخميس، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة؛ وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة، وطالبت جنوب أفريقيا بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وجاء ذلك في أولى جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، للنظر في طلب جنوب أفريقيا استصدار أمر يلزم الجيش الإسرائيلي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ومحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.