مراسل "الخليج 365": 4 هجمات صاروخية تدك قواعد الجيش الأمريكي شرقي سوريا خلال ساعات

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل "الخليج 365" في محافظة الحسكة: "انفجارات متتالية سمعت في محيط وداخل قاعدة الجيش الأمريكي ( مديرية حقول النفط بالجبسة) في مدينة الشدادي 50 كم جنوبي محافظة الحسكة، ناتجة عن استهدافها برشقة صاروخية مع عدد من الطائرات المسيرة الانتحارية".

وأشار إلى أنه هذا "الهجوم الثاني الذي تتعرض له القاعدة ،اليوم الجمعة، وهو الهجوم رقم 17 الذي تتعرض له القاعدة المذكورة خلال الشهرين الماضيين".

وتابع المراسل: "القوات الأمريكية أطلقت صفارات الإنذار، وسط انتشار الجنود وطلب منهم الدخول إلى الملاجئ عبر مكبرات الصوت، مع تحليق لطائرات المسيرة المروحية الأمريكية في أجواء المنطقة".

وبحسب المراسل فإنه "سمعت أصوات المضادات الجوية الأمريكية في سماء مدينة الشدادي بشكل واضح، مع معلومات عن سقوط طائرة مسيرة واحدة من الطائرات المهاجمة".

وأكد على أنه بعد الهجوم على قاعدة الجيش الأمريكي بمدينة الشدادي، "سمعت أصوات انفجارات داخل قاعدة الرميلان بريف محافظة الحسكة الشرقي ناتجة هي الأخرى عن هجوم برشقة صاروخية مجهولة المصدر والنتائج حتى الأن".

وكانت أكثر من 6 قذائف صاروخية سقطت على قاعدة حقل " كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي، اليوم الجمعة، في هجوم تبنته (المقاومة الإسلامية في العراق)، وتصاعدت أعمدة الدخان من داخل القاعدة، وسط استنفار للقوات الأمريكية.

تزامن ذلك مع إجراء قوات “التحالف الدولي” المزعوم بقيادة الاحتلال الأمريكي تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية والأسلحة الثقيلة، في قاعدة "حقل العمر" النفطي بريف ديرالزور الشرقي، بالتزامن مع تحليق للطيران المسير الأمريكي في سماء المنطقة.