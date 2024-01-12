إصابة إسرائيلي ومقتل 3 فلسطينيين في عملية تسلل لمستوطنة جنوبي الضفة الغربية

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلية) أن شخصا أصيب في حادث إطلاق النار في مستوطنة أدورا في جبل الخليل.

وقالت في بيان إن المستوطن أصيب في أطرافه وهو في وعيه.

في سياق متصل، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بمقتل 3 مسلحين فلسطينيين في تبادل لإطلاق نار داخل المستوطنة.

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "تشير التقديرات إلى أن خلية إرهابية نفذت عملية إطلاق النار من خلف السياج. ولم يحدث أي تسلل للمستوطنة".

لكن قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي أصدرت تحذيرا بشأن تسلل مسلحين إلى المستوطنة.

10 يناير, 15:21 GMT

وأبلغت قيادة الجبهة الداخلية أنه "تم بالفعل اكتشاف تسلل الإرهابيين إلى المستوطنة".

وخاطبت المستوطنين بالقول: "ابقوا في المنطقة المحمية وتجنبوا البقاء أمام الأبواب والنوافذ. الحركة محظورة في المنطقة، ويتعامل الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن مع الحادث".

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية التي يسكنها نحو ثلاثة ملايين فلسطيني منذ عام 1967، ويعيش نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.