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الخليج اليوم .. السعودية..قطيع من "الإبل" يهاجم "كشتة" فتيات في الصحراء (فيديو)

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية مقطع فيديو يظهر "تطفل" قطيع من الإبل على مجموعة من الفتيات أثناء قيامهن برحلة في الصحراء ، ما يسمى بـ"كشتة" في المملكة.

وتداول رواد مواقع التواصل وصفحات المنوعات مقطع الفيديو، حيث تظهر الفتيات بعدما نصبن خيمة ليجلسن فيها، في حين أنهن تفاجأن بمجموعة من الإبل أفسدت عليهن الأمر.

 

وهرعت الفتيات إلى السيارة بعدما ظهر حوالي 5 من الإبل أقبلت على طعامهن والأشياء التي أحضرنها معهن وسط صراخ من قبلهن.

 

 

وتفاعل رواد منصة "إكس" مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "رعب" مع وجوه ضاحكة، فيما ضحك البعض الآخر على الموقف.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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