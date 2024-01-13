الخليج اليوم .. إثر انقلاب سيارتها.. سائقة الرالي السعودية الحملي تخرج من رالي دكار

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تعرضت سائقة الرالي السعودية مها الحملي لحادث انقلاب مركبتها قبل نهاية سباق المرحلة السادسة، ضمن منافسات رالي دكار 2024 التي تقام للمرة الخامسة في السعودية، وخسرت الحملي منافسات رالي داكار 2024، بسبب الحادث.

ومن جانبه، نشر الإعلامي عبد الرحمن الرمال، تغريدة كشف فيها عن إصابتها ببعض الرضوض، مشيرًا إلى أنها تجري فحصا طبيا في الرياض، في حين ذكر شاهد عيان في السباق: "علقت المتسابقة بالسيارة، ولم تستطع الخروج، وقام المتسابق السعودي هاني النومسي بإنقاذها وأخرجها من السيارة، ورفع بلاغ المساعدة لأنها لم تستطع طلب ذلك".