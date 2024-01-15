غوتيريش يدعو إلى إنهاء "اللعب بالنار" على حدود لبنان وإسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح غوتيريش: "لدي مخاوف جدية بشأن عمليات إطلاق النار اليومية عبر الخط الأزرق، إذ من الممكن أن تثير تصعيدًا أوسع بين إسرائيل ولبنان وتؤثر بشكل خطير على الاستقرار الإقليمي".

وأضاف غوتيريش: "هناك حل واحد من شأنه أن يساعد في حل كل هذه المشاكل. نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

ودعا غوتيريش إلى إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ إلى مناطق غزة التي تحتاج إليها، وذكر الأمين العام أيضًا الحاجة إلى تسهيل الإفراج عن الرهائن.

وقال غوتيريش: "نجدد الدعوة للوقف الإنساني الفوري لإطلاق النار في غزة، لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها وتيسير الإفراج عن الرهائن".

وأشار غوتيريش إلى أنه من الضروري "إطفاء نيران حرب أوسع، لأنه كلما استمر الصراع في قطاع غزة، زاد خطر التصعيد وسوء التقدير، ولا يمكننا أن نرى في لبنان ما نراه في غزة، ولا يمكننا السماح باستمرار ما يحدث في غزة".

وتشير التقديرات الآن بحسب صحيفة "معاريف" العبرية، إلى أن "حزب الله" هو أقوى منظمة مسلحة في الشرق الأوسط، حيث يمتلك ترسانة تضم أكثر من 100 ألف صاروخ منتشر في جميع أنحاء لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 23 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد على 60 ألف شخص.