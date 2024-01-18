رئيس الوزراء العراقي: استقرار المنطقة مرهون بإيقاف الحرب الإسرائيلية على غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال السوداني، خلال لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسيلا فون ديرلاين، على هامش المشاركة في منتدى "دافوس" المنعقد في سويسرا، إن "مجمل استقرار المنطقة مرهون بإيقاف الحرب، التي قد تتوسع وتؤدي إلى تدهور أمني شامل، لا سيما وأن شعوب المنطقة تشعر بالغضب إزاء العدوان والإبادة الجماعية التي تُرتكب في غزة"، حسب وكالة الأنباء العراقية - (واع).

من جانبها، أعربت فون ديرلاين، عن "تقديرها مواقف العراق تجاه تطورات الأوضاع في غزة، وجهود الحكومة العراقية في احتواء التداعيات"، مؤكدة "قلق المفوضية إزاء اتساع رقعة الصراع، وعزمها الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين".

11 نوفمبر 2023, 14:07 GMT

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 24 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف مصاب.