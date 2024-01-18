مصدر أمني يفيد بتعيين رئيس جديد لمكتب الأمن الوطني السوري بعد تعرض علي مملوك لوعكة صحية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المصدر الأمني في تصريح لوكالة "الخليج 365"، اليوم الخميس إنه "تم إدخال رئيس مكتب الأمن الوطني علي مملوك إلى المستشفى إثر وعكة صحية".

وأضاف أن "تغييرات طرأت على مناصب حساسة في سوريا حيث تم تعيين اللواء كفاح ملحم خلفا للواء مملوك الذي وردت أنباء غير مؤكدة عن تعيينه مستشارا للرئيس السوري بشار الأسد، كما تم تعيين نائبه اللواء كمال حسن رئيسا لشعبة الاستخبارات العسكرية خلفا للواء ملحم".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس وفد المعارضة السورية لمحادثات أستانا، أحمد طعمة، أن الجولة 21 من محادثات أستانا حول سوريا ستعقد في 23-24 كانون الثاني/ يناير الجاري، مؤكدا مشاركة وفدهم فيها، مبينا أن مطالبهم سوف تؤكد على ضرورة استئناف عمل اللجنة الدستورية وقضية المعتقلين وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية ومن عدة معابر.

وقال طعمة، في حديث لوكالة "الخليج 365": "ستعقد الجولة 21 من محادثات أستانا في 23-24 من الشهر الحالي، تمت دعوتنا وسنشارك بها إن شاء الله".

وبخصوص الحديث عن أن هذه الجولة ستركز على تطبيع العلاقات بين تركيا والحكومة السورية، قال طعمة: "بالنسبة لنا كمعارضة سورية هذا الأمر ليس مطروحًا، نحن نطالب بحقوقنا، حقوق الشعب السوري، ونريد إيجاد حل سياسي، فكما تعلم هناك مساران، مسار أستانا ومسار المجموعة الرباعية، المجموعة الرباعية هي التي يمكن أن تناقش فيها مسألة العلاقات التركية مع النظام السوري وليس في مسار أستانا".