حميدتي يتحدث عن لقائه بالبرهان ويقول إن طريق السلام في السودان يبدأ بوقف إطلاق النار

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وتحدث دقلو عن اللقاء الذي تعذرت إقامته أكثر من مرة مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، قائلا: "البرهان هو الذي طلب لقائي، لكنه يشترط أن يكون ذلك بشكل انفرادي".
أمس, 08:19 GMT
واتهم قائد قوات الدعم السريع البرهان بـ"توزيع السلاح في دارفور"، محملا إياه مسؤولية المعارك الأهلية الدائرة بين القبائل غربي السودان بسبب استمرار التسليح.
واعترف دقلو أيضا بارتكاب قواته أخطاء، حيث قال إن "الدعم السريع ليسوا ملائكة. لديه محاكم ميدانية ولجان تحقيق، فيما قد يرتكب من أخطاء"، مؤكدا أنه طرح تشكيل جيش وطني غير مؤدلج، على أن يكون الدعم السريع جزءا منه، بحسب قوله.
14 يناير, 16:02 GMT
وتابع: "لكن عدم التزام المليشيا بتعهداتها المختلفة خاصة إعلان جدة للمبادئ، ظل عاملا أساسيا في نهاية وفشل كل المبادرات".
يذكر أن العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها تشهد قتالا عنيفا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.