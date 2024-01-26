طائرة مسيرة تقصف حقلا للغاز في العراق وتخرجه عن الخدمة

دبي - محمود عبدالرازق - وحسبما أفاد موقع "روداو"، اليوم الجمعة، قالت شركة "دانة غاز" الإماراتية للطاقة التي تشغل الحقل إن طائرة المسيرة قصفت ليلا، حقل خور مور للغاز في منطقة السليمانية في شمال العراق.

وأضافت أن الهجوم ألحق أضرارا بخزان للغاز المسال لكنه لم يتسبب في إصابات بشرية.

وأوضحت الشركة أن الإنتاج توقف مؤقتا حتى تم إخماد الحريق ويتوقع استئناف العمل قريبا.

أمس, 09:25 GMT

من جانبها، قالت وزارة الكهرباء في إقليم كردستان إن الهجوم أدى إلى تقليص إنتاج الكهرباء بنحو 2800 ميغاوات.

أدين الهجوم الذي وقع بالأمس على خور مور في إقليم كردستان العراق. أسفر الهجوم إلى تدمير البنية التحتية وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن الملايين في منتصف فصل الشتاء. تقف الولايات المتحدة إلى جانب شركائنا في العراق وإقليم كردستان لدعم سيادة العراق وأمنه. — Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) January 26, 2024 ألينا رومانوفسكي الهجوم قائلة إنه "أسفر عن تدمير البنية التحتية وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن الملايين في فصل الشتاء". وفي السياق، أدانتألينا رومانوفسكي الهجوم قائلة إنه "أسفر عن تدمير البنية التحتية وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن الملايين في فصل الشتاء".

يشار إلى أن شركة دانة غاز الإماراتية للطاقة تمتلك حقوق استغلال حقلي خور مور وجمجمال، وهما من أكبر حقول الغاز في العراق.

ويشهد العراق هجمات شبه يومية بطائرات مسيرة وصواريخ تشنها جماعات مسلحة منذ نشوب الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول، استهدف معظمها قواعد تضم قوات تابعة للتحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة.