في الربيع.. الخبيز يضفي جمالا على براري الحدود الشمالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد نبات الخبيز، المعروف علميا باسم Malva sylvestris، انتشارا ملحوظا في منطقة الحدود الشمالية خلال فصل الربيع، مدفوعا بتحسن الظروف المناخية وهطول الأمطار، التي أسهمت في إنبات النباتات البرية الموسمية، في مشهد طبيعي يعكس حيوية الغطاء النباتي وتجدد البيئة الصحراوية.

ويعد الخبيز من النباتات البرية الشائعة في البيئة المحلية، حيث ينمو في التربة الرملية والطميية، ويتميز بأوراقه الخضراء العريضة وأزهاره البنفسجية الجذابة، كما يحظى باهتمام الأهالي لكونه من النباتات الصالحة للأكل، إذ يدخل في إعداد عدد من الأطباق الشعبية.

ويؤكد مختصون في الشأن البيئي أن انتشار الخبيز خلال هذا الموسم يعد مؤشرا إيجابيا على تحسن التنوع النباتي في المنطقة، مشيرين إلى أهمية المحافظة على النباتات البرية وعدم الإضرار بها، لما تمثله من رصيد بيئي وغذائي مهم.

ويُعد فصل الربيع من المواسم الحيوية التي تشهد نشاطا متزايدا للنباتات البرية في الحدود الشمالية، في ظل ما تسهم به الأمطار من تحقيق توازن بيئي يدعم الحياة الفطرية ويعزز استدامة الموارد الطبيعية.