«بيئة الجوف» ينفذ 2100 زيارة تفتيشية و717 جولة رقابية في مارس

- بواسطة أيمن الوشواش - كشف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف عن إحصائيات الأعمال الرقابية والتشغيلية لشهر مارس الماضي، حيث بلغ عدد المذبوحات في المسالخ المعتمدة بالمنطقة 14218 رأسا من الماشية، جرى فحصها والتأكد من سلامتها، فيما بلغ عدد حالات الإعدام الكلي 24 ذبيحة، والإعدام الجزئي 2105 حالات، وذلك ضمن جهود الفرع لضمان جودة اللحوم المعروضة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف عن إحصائيات الأعمال الرقابية والتشغيلية لشهر مارس الماضي، حيث بلغ عدد المذبوحات في المسالخ المعتمدة بالمنطقة 14218 رأسا من الماشية، جرى فحصها والتأكد من سلامتها، فيما بلغ عدد حالات الإعدام الكلي 24 ذبيحة، والإعدام الجزئي 2105 حالات، وذلك ضمن جهود الفرع لضمان جودة اللحوم المعروضة. وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الفرع أن إدارة الأسواق والمسالخ نفذت 717 جولة رقابية ميدانية (شملت 340 جولة على المسالخ و377 جولة على الأسواق)، للتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية وفق اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة. وتضمنت الجهود الرقابية تنفيذ 2161 زيارة تفتيشية على أسواق النفع العام، أسفرت عن ضبط 29 مخالفة، وتحرير 101 إنذار، فيما بلغت قيمة الغرامات المالية المفروضة 4,000 ريال، إلى جانب مصادرة 414 كجم من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، وإزاحة 100,885 كجم من النفايات. ودعا فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف جميع المنشآت والجهات ذات العلاقة إلى التعاون التام لتطبيق الاشتراطات الصحية والتنظيمية، مؤكدا استمرار الجولات الرقابية المكثفة لضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمستهلكين وتعزيز الصحة العامة.

