انطلاق معسكر «معلم» لتطوير حلول عمرانية مبتكرة تعزز الهوية الحضرية للمدينة المنورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت يوم الأحد بغرفة المدينة المنورة أعمال معسكر «معلم»، بمشاركة نخبة من المهندسين والمصممين والمختصين؛ بهدف تطوير حلول عمرانية مبتكرة مستلهمة من هوية ومعالم المدينة، وتحويلها إلى نماذج قابلة للتطبيق والاستثمار.

ويأتي المعسكر ضمن جهود تعزيز الابتكار في القطاع العمراني، وتهيئة بيئة تفاعلية تجمع بين الكفاءات الشابة والخبرات المتخصصة، للعمل على معالجة التحديات الحضرية بأساليب إبداعية مستدامة.

وشهد اليوم الأول من المعسكر تشكيل 18 فريقا يعملون بشكل مكثف على تطوير أفكار ومشاريع نوعية، من خلال جلسات عصف ذهني، وورش عمل، وإرشاد متخصص، بما يسهم في بناء حلول عملية تعزز جودة الحياة، وترتقي بالمشهد العمراني في المدينة المنورة.

وينظم المعسكر بدعم وشراكة عدد من الجهات، من أبرزها أمانة منطقة المدينة المنورة، وغرفة المدينة المنورة، إلى جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في نموذج يعكس تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، لدعم المبادرات التنموية.

ويهدف معسكر «مَعلَم» إلى تمكين المشاركين من تطوير مشاريع قابلة للتنفيذ، تسهم في تعزيز الهوية الحضرية للمدينة المنورة، وخلق فرص اقتصادية مبتكرة، إلى جانب دعم التحول نحو مدن أكثر استدامة وجودة حياة.