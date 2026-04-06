«تقويم التعليم» تطلق الاختبارات الوطنية «نافس» 2026 في مدارس المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالتكامل مع وزارة التعليم، تطبيق الاختبارات الوطنية «نافس» للعام الخامس على التوالي في جميع مدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة ومدارس الطفولة المبكرة، خلال الفترة من 5 إلى 23 أبريل 2026م؛ بهدف قياس وتحسين الأداء التعليمي للطلبة والمدارس، وتقويم جودة مخرجات التعليم، وتعزيز التنافس الإيجابي بين المدارس وإدارات التعليم، إضافة إلى قياس مؤشرات الأداء في برنامج تنمية القدرات البشرية.

وتطبق اختبارات «نافس» لهذا العام في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية في جميع مناطق ومدن المملكة، بمشاركة أكثر من 1.5 مليون طالب وطالبة في الصف الثالث والسادس الابتدائي، والصف الثالث المتوسط، وذلك في أكثر من 28 ألف مدرسة. وتستهدف الاختبارات مجالي القراءة والرياضيات في الصف الثالث الابتدائي، ومجالات القراءة والرياضيات والعلوم في الصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط. وتكتسب هذه الاختبارات أهمية عالية، حيث توظف نتائجها في قياس معيار التحصيل التعليمي، وربطها بتقويم أداء المدرسة ضمن منظومة التقويم المدرسي، مع إتاحة المقارنة بين المدارس وإدارات التعليم.

كما تمكن من تحليل نتائج التحصيل الدراسي للطلبة وتحديد العوامل المؤثرة فيها، إضافة إلى قياس مؤشرات الاختبارات الوطنية ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية وتنفذ هذه الاختبارات وفق تكامل وتنسيق مستمر بين «هيئة تقويم التعليم والتدريب» ووزارة التعليم؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويصدر بناء على هذه الاختبارات عدد من التقارير الشاملة والتفصيلية على المستوى الوطني، ومستوى إدارات التعليم، ومستوى المدارس، إضافة إلى بطاقات أداء لكل مدرسة تنشر على منصة «تميز» الرقمية، توضح مستوى أداء طلبة المدرسة في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم، مع مقارنات على مستوى المملكة وإدارات التعليم.