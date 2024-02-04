شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين، الأحد، باحات المسجد الأقصى، بحماية الشرطة الإسرائيلية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفاد شهود عيان، بأن "عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفَّذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية".

كما منعت الشرطة الإسرائيلية المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المصلّين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعدادهم للشهر الرابع على التوالي.