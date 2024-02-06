الرئيس الإيراني: إسرائيل لا يمكن أن تكون صديقة للمسلمين ولن تدعم تنميتهم أبدا

- 1/2
- 2/2
دبي - محمود عبدالرازق - وقال خلال لقاء مع وزير الخارجية السوداني علي الصادق، في طهران، أمس الإثنين، إن "النظام الصهيوني المجرم، الذي يسعى دائما إلى تعطيل حركة المسلمين من خلال خلق الفتنة والتآمر، لا يمكن أبدا أن يكون صديقا للدول الإسلامية أو مهتما بنمو وتطور الأمم الإسلامية".
وأردف: "لو أن هذه الدول حاولت قطع علاقاتها مع إسرائيل لما شهدنا اليوم استمرار الهجمات والتفجيرات ضد شعب قطاع غزة المظلوم والمسلم".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
2 فبراير, 09:41 GMT
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل أكثر من 27 ألف قتيلا ونحو 67 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.