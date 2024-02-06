الرئيس الإيراني: إسرائيل لا يمكن أن تكون صديقة للمسلمين ولن تدعم تنميتهم أبدا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال خلال لقاء مع وزير الخارجية السوداني علي الصادق، في طهران، أمس الإثنين، إن "النظام الصهيوني المجرم، الذي يسعى دائما إلى تعطيل حركة المسلمين من خلال خلق الفتنة والتآمر، لا يمكن أبدا أن يكون صديقا للدول الإسلامية أو مهتما بنمو وتطور الأمم الإسلامية".

واستنكر رئيسي تحرك بعض الدول الإسلامية لتطبيع العلاقات مع النظام الإسرائيلي، قائلا: "السؤال الكبير للأمة الإسلامية اليوم من بعض الدول الإسلامية، هو كيف لا تزال تحافظ على علاقاتها مع هذا النظام، على الرغم من هذا الكم من الإجرام والانتهاكات وقتل الأطفال من قبل النظام الصهيوني"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وأردف: "لو أن هذه الدول حاولت قطع علاقاتها مع إسرائيل لما شهدنا اليوم استمرار الهجمات والتفجيرات ضد شعب قطاع غزة المظلوم والمسلم".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

2 فبراير, 09:41 GMT

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل أكثر من 27 ألف قتيلا ونحو 67 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.