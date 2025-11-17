شكرا لقرائتكم خبر +14 ألف جولة رقابية على المساجد والمصليات النسائية بالحدود الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

A A نفَّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الحدود الشمالية، خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر 2025م، (14,178) جولة رقابية شاملة على المساجد ومنسوبيها، إضافةً إلى الجولات الميدانية على مرافق المساجد، حيث جرى إعداد تقارير يومية ورفعها مباشرة عبر النظام الإلكتروني فور رصد أي ملاحظة لضمان سرعة المعالجة.

كما نفّذ المراقبون والمراقبات جولات رقابية على المساجد والجوامع ومصليات النساء والمرافق التابعة لها، لمتابعة جاهزيتها ونظافتها، والتأكد من تقديم الخدمات بالشكل المطلوب للمصليات.

وفيما يخص توزيع الجولات الرقابية على المحافظات، بلغ عدد الجولات في مدينة عرعر (6,654) جولة، وفي محافظة طريف (3,505) جولات، بينما شهدت محافظة رفحاء (1,903) جولات، فيما بلغت الجولات في محافظة العويقيلة (2,116) جولة، حيث نُفّذت جميعها وفق خطط يومية منهجية تهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة في بيوت الله.

تأتي هذه الجهود ضمن حرص وزارة الشؤون الإسلامية على الحفاظ على قدسية المساجد، والاهتمام بنظافتها وصيانتها، وضمان جاهزيتها للمصلين، وتطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة، بما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالعناية ببيوت الله، وتهيئة بيئة مناسبة وملائمة للمصلين.

