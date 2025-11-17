إلهام علي تعود بشخصيّة “وضحى” في رمضان ٢٠٢٦

دبي - فريق التحرير: كشفت الممثّلة السّعوديّة إلهام علي أنّها تستعدّ لتمثيل شخصيّة “وضحى” في الجزء الثّاني من مسلسل “شارع الأعشى”.

بهذه المناسبة، نشرت إلهام لمتابعيها عبر حسابها على “إنستغرام”، عدّة صور من كواليس التّصوير، جمعتها بأبطال المسلسل: زوجها خالد صقر، عائشة كاي، أميرة الشريف، آلاء السّالم، لما عبدالوهّاب، طرفة الشّريف، ومها الغزال وعلّقت قائلة: “عُدنا مع وضحى٢”.

كما أضافت هاشتاغ “جوي أووردز” أنّها مرشّحة عن فئة أفضل ممثّلة لهذا العام.

من المتوقّع أن تكشف الأيّام القادمة عن مزيد من التّفاصيل حول أحداث الموسم الثّاني، وسط حماسة كبيرة من الجمهور لمتابعة شخصيّة “وضحى” مجدّدًا على شاشة MBC.

نُشير إلى أنّ مسلسل “شارع الأعشى” يُعدّ من الأعمال السّعوديّة الجماهيريّة المميّزة الّتي تصدّرت قائمة الأكثر مشاهدة خلال شهر رمضان المبارك الماضي.