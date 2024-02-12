حميدتي يخاطب الجيش السوداني: الحرب ستنتهي لصالحنا قريبا جدا... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال حميدتي، في تسجيل صوتي، إن "الحرب في السودان ستنتهي لصالحنا قريبا جدا"، مشيرا إلى أن قواته "وافقت على السلام من أجل السودان، لكن الطرف الآخر اختار الحرب".
وأضاف أن "الدعم السريع خرج من الخرطوم لأنهم صادقون في التوصل للسلام"، متابعا: "اخترنا السلام ولسنا ضعفاء، وإذا اختار الجيش الحرب فمستعدون لحسمها لاأها فرضت علينا".
وخاطب قائد قوات الدعم السريع، الجيش السوداني بالقول إن"طائراتكم ومسيراتكم التي أيتيتم بها أسقطناها وستنتهي"، مشيرا إلى أن رسالته لقواته بضرورة حماية المواطن الذي فقد كل شيء.
وتتواصل، منذ جوالي 10 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
أمس, 09:11 GMT
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.