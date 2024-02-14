شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد الأورومتوسطى: إسرائيل تتجاهل نداءات العالم وتواصل القتل الجماعى برفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف رامي عبده "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتجاهل النداءات الدولية، وتواصل قصفها على رفح"، مشيرا إلى أن عمليات القتل الميداني والجماعي للفلسطينيين ارتفعت بشكل كبير، خاصة في شرق رفح.

ولفت رئيس المرصد الأورومتوسطي - في تصريح خاص لقناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء إلى الحصار المفروض على مستشفى "ناصر" في خان يونس، وعمليات إطلاق النار المباشر تجاهها، مشددا على عدم إمكانية نقل الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة دون إنهاء التواجد الإسرائيلي في القطاع، والسماح بشكل كامل لإدخال المساعدات.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف في وقت مبكر من فجر أمس الاثنين، النازحين الفلسطينيين، مما أسفر عن استشهاد العشرات، نصفهم من الأطفال.. فيما انطلقت مطالبات دولية لمنع إسرائيل من مخططها الخطير لاقتحام رفح الفلسطينية، التي تأوي نحو ‏1,5 مليون لاجئ تركوا بيوتهم وأراضيهم من شمال غزة ووسطها وجنوبها بحثا عن ملاذ آمن.‏