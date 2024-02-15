رعد: سنرغم العدو على أن يوقف عدوانه وينكفئ عن التعرض لسيادتنا وشعبنا وأمننا

دبي - محمود عبدالرازق - وخلال إحياء ذكرى "شهداء قادة حزب الله" في بلدة جبشيت جنوبي لبنان، قال رعد تعليقا على استهداف مدنيين في مدينة النبطية: "نترحم على الشهداء الذين قضوا في المجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي يوم أمس في مدينة النبطية وجوارها، ونسأل الله أن يثبتنا من أجل مواصلة مواجهتنا لعدو الذي يستبيح كل شيء حين يريد الانتقام لهزيمته التي يستشعرها، وهو قد فشل في تحقيق كل أهدافه السياسية التي أراد تحقيقها في غزة".

وتابع: "فشل في غزة ويريد استدراجنا إلى طريقة نواجهه بها تحقق مآربه، ونحن نلتزم طريقة في مواجهته سنرغمه على أن يوقف عدوانه وينكفئ عن التعرض لسيادتنا وشعبنا وأمننا، نحن نواصل الوقوف والتضامن مع أهلنا في غزة من أجل تحقيق كرامة شعبنا في هذه المنطقة".

أمس, 08:25 GMT

وختم: "العدو مدعوم من قوى عظمى ونافذة، يحاولون التبرأ من همجيته ولكنهم هم من قاموا بتربيته على هذه الهمجية وهم من يدعمون ويشاركون العدو الإسرائيلي في ممارسة همجيته ضد شعوب منطقتنا، لقد ولّى الزمن الذي يستطيع العدو أن يفرض فيه ما يريد على منطقتنا وشعوبنا، طالما المقاومة ناهضة ومتنامية ومتقدمة ولديها الآلاف من المجاهدين من تلامذة عماد مغنية وراغب حرب وعباس الموسوي، فهذا العدو آيل إلى زوال لا محال".

© Gulf 365 . Abdul Kader Albayرعد: سنرغم العدو على أن يوقف عدوانه وينكفأ عن التعرض لسيادتنا وشعبنا وأمننا رعد: سنرغم العدو على أن يوقف عدوانه وينكفأ عن التعرض لسيادتنا وشعبنا وأمننا © Gulf 365 . Abdul Kader Albay

وتستمر المواجهات بين "حزب الله" وإسرائيل منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث نفذ "حزب الله" خلالها أكثر من ألف عملية ضد أهداف ومواقع وثكنات إسرائيلية.

© Gulf 365 . Abdul Kader Albayرعد: سنرغم العدو على أن يوقف عدوانه وينكفأ عن التعرض لسيادتنا وشعبنا وأمننا رعد: سنرغم العدو على أن يوقف عدوانه وينكفأ عن التعرض لسيادتنا وشعبنا وأمننا © Gulf 365 . Abdul Kader Albay

وأعلن "حزب الله"، اليوم وحتى الساعة، استهداف التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم في مزارع شبعا بالأسلحة المناسبة، والتجهيزات التجسسية في موقع الراهب، بالإضافة إلى استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا بصاروخ فلق.