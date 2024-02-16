شكرا لقرائتكم خبر عن "شئون الحرمين" تسخر الذكاء الاصطناعى للرد على استفسارات السائلين بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سخّرت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوى، الذكاء الاصطناعى للرد على إجابة السائلين داخل المسجد الحرام، وذلك لتسهيل الفتوى والرد عليها من خلال "الروبوت التوجيهى"، الذى يعمل على شرح وتوجيه لكيفية أداء المناسك والإفتاء، مع إضافة الترجمة الفورية للغات والتواصل مع أصحاب الفضيلة المشاركين فى إجابة السائلين عن بعد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة أن الروبوت التوجيهي يدعم (11) لغة شملت اللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والفارسية، والتركية، والملاوية، والأوردية، والصينية، والبنغالية، والهوساوية، كما يحتوي الروبوت على شاشة (21 بوصة) تعمل باللمس لتقديم عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد.

ويحتوي الروبوت على (4) عجلات مزودة بنظام إيقاف ذكي تسمح بتحريكه بشكل سلس ومرن، مع نظام كاميرات أمامية وسفلية عالية الدقة والوضوح في نقل الصورة حيث تسمح بالتقاط تصوير محيطي للمكان، وسماعات ذات وضوح عال في الصوت، وميكروفون بجودة التقاط عالية تسمح بنقل واضح للصوت، ويعمل الروبوت على نظام الشبكة اللاسلكية (واي فاي) وبسرعة (5) جيجا هرتز تمكن من انتقال سريع وعال للبيانات.

من جهة أخرى، تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية ممثلةً بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، تنفيذ برامجها الدعوية لتوعية ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار خلال موسم العمرة الحالي لعام 1445هـ، وذلك في مواقع العمل المختلفة في مكة المكرمة ومساجد الحلّ، وبذل كل ما هو ممكن في سبيل راحة ضيوف الرحمن خلال وجودهم في البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة.

وتتمثل الجهود التي تقدمها الأمانة من إرشاد السائلين من خلال كبائن التوعية الإسلامية المنتشرة في مسجد التنعيم ومسجد الجعرانة وجبل الرحمة بمشعر عرفات، وتوزيع المطبوعات الدينية من إصدارات الوزارة، إضافة إلى إقامة الدروس العلمية والكلمات الوعظية بمشاركة نخبة من الدعاة والمترجمين في المساجد ومصليات الفنادق المحيطة بالحرم المكي، حيث تحمل عناوين عدة، أهمها: إيضاح مناسك العمرة، ومحاسن الإسلام، وبيان جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بمناسك العمرة.

كما فعلت الأمانة العديد من الشاشات الإلكترونية في مصليات المنطقة المركزية؛ لبث الرسائل التوعوية بلغات عالمية وهي الإنجليزية والأردية والفرنسية, وتحمل عبارات متعددة من دعوية وإرشادية وترحيبية وبيان فضائل مكة المكرمة, إضافة إلى ذلك تسخير التقنية الحديثة في توعية المعتمرين من خلال المكتبة الإلكترونية التي تضم آلافاً من الكتب الدينية والتوعوية، وكما تتيح هذه المكتبات الإلكترونية تحميل نسخ المطبوعات من خلال قراءة الباركود عبر أجهزة الجوال تسهيلاً على ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وتهدف الجهود الدعوية التي تقدمها الوزارة إلى تعليم المعتمرين كيفية أداء مناسكهم على هدي القرآن والسنة، والحثّ على السكينة وأنها مطلب من مطالب إتمام النسك وتأصيل العقيدة الصحيحة، وإبراز محاسن الإسلام ويسره في العبادات والمعاملات والسلوك، والحثّ على تحقيق معاني الأخوة الإسلامية وفق منهج الوسطية والاعتدال.

