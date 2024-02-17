حماس: إسرائيل مسؤولة عن عدم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن إسرائيل مسؤولة عن عدم إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الخامس تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.