شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 51 تلميذا إثر انقلاب حافلة فى ولاية بجاية الجزائرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الحماية المدنية الجزائرية، إن 51 شخصا تعرضوا للإصابات إثر انحراف حافلة كانت تقل تلاميذ، في ولاية بجاية.

وحسب بيان للحماية المدنية الجزائرية اليوم السبت، فإن الحادث وقع على الساعة السابعة و44 دقيقة بالتوقيت المحلي، بالمكان المسمى سبت أقديم، بلدية ودائرة أميزور.

وأضاف البيان، أن التلاميذ كانوا بصدد الذهاب في نزهة إلى ولاية جيجل، كما خلف الحادث إصابة 51 شخصا تم إسعاف ونقل 30 ضحية من طرف مصالح الحماية المدنية إلى المستشفى المحلي، و21 ضحية تم نقلها من طرف المصالح الاستشفائية.



الحماية المدنية الجزائرية



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