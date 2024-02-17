رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: الحرب الإسرائيلية في غزة "لا شبيه لها في التاريخ"

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أثناء افتتاح أعمال قمة الاتحاد الأفريقي الـ37 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم السبت.

وأضاف: "غزة تتعرض للإبادة بشكل كامل ويحرم شعبها من كل حقوقه".

وتابع: "نشجب العملية الإسرائيلية، التي لا شبيه لها في تاريخ الإنسانية، كما ندعم موقف جنوب أفريقيا، ونطالب بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، ووقف القتل في غزة".

أمس, 19:59 GMT

كما شدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على أن "أفريقيا تعرب عن كامل تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وتطالب بالعدالة".

وكانت حركة حماس الفلسطينية، قد أعلنت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، مطلقة آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر نحو 250 آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في آخر إحصائية لها، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 28858 قتيلا و68677 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.