وزير الاقتصاد اللبناني: انجراف المنطقة لحرب شاملة يعيدنا إلى العصر الحجري

دبي - محمود عبدالرازق - جاءت تصريحات الوزير اللبناني لوكالة أنباء "العالم العربي" على هامش مشاركته في أعمال الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأوضح أمين سلام أنه شرح للمشاركين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ما وصفها بأنها "المأساة اللبنانية وانعكاسات الحرب على لبنان"، مؤكدا أن وضع بلاده، وانعكاسات الحرب على الشعب اللبناني وعلى أرض لبنان".

أمس, 20:58 GMT

وشدد سلام على أن "البنية التحتية اللبنانية والسياحة اللبنانية والمؤسسات متوقفة، وقد كانت هذه قنوات قليلة يصمد من خلالها لبنان خلال هذه الأزمة الاقتصادية".

وتابع سلام: "يضاف إلى ذلك تدمير المحاصيل الزراعية بشكل كامل في جنوب لبنان، من ثروات شجر الزيتون وزراعات أساسية تؤمن مدخولا للاقتصاد اللبناني كبيرا واستخدام القنابل الإجرامية المسمومة التي تدمر التربة اللبنانية".

وقال وزير الشؤون الاجتماعية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هيكتور حجار، لوكالة "الخليج 365"، إن "إنهاء تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، سيكون له عواقب وخيمة على لبنان، ويهدف نقص التمويل إلى زعزعة استقرار البلاد من أجل إجبار سلطاتها على منح اللاجئين الجنسية".

أمس, 10:12 GMT

وأوضح حجار، قائلا: "إن قرار وقف تمويل الأونروا في لبنان، سيؤدي إلى إنهاء مساعدات لـ250 ألف لاجئ فلسطيني، إذ لن يتمكن 40,000 طفل من الوصول إلى التعليم، بالإضافة لتوقف دعم العيادات الفلسطينية، التي تقدم المساعدة لـ20 ألف لاجئ، وتوقف علاج 600 مريض بالسرطان".

ونوّه حجارإلى أن أكثر من 80% من عائلات اللاجئين يرزحون تحت خط الفقر، مشيرا إلى أن "لبنان لا يستطيع تحمل مثل هذا الوضع، إذ ليس لدى البلاد موارد مالية ولا مكاتب مدرسية ولا مستشفيات أو أدوية مضادة للسرطان، حتى اللبنانيون أنفسهم ليس لديهم ضمان للوصول إلى كل هذا".