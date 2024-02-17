وزير الاقتصاد اللبناني: انجراف المنطقة لحرب شاملة يعيدنا إلى العصر الحجري

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وأوضح أمين سلام أنه شرح للمشاركين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ما وصفها بأنها "المأساة اللبنانية وانعكاسات الحرب على لبنان"، مؤكدا أن وضع بلاده، وانعكاسات الحرب على الشعب اللبناني وعلى أرض لبنان".
أمس, 20:58 GMT
وشدد سلام على أن "البنية التحتية اللبنانية والسياحة اللبنانية والمؤسسات متوقفة، وقد كانت هذه قنوات قليلة يصمد من خلالها لبنان خلال هذه الأزمة الاقتصادية".
وتابع سلام: "يضاف إلى ذلك تدمير المحاصيل الزراعية بشكل كامل في جنوب لبنان، من ثروات شجر الزيتون وزراعات أساسية تؤمن مدخولا للاقتصاد اللبناني كبيرا واستخدام القنابل الإجرامية المسمومة التي تدمر التربة اللبنانية".
وقال وزير الشؤون الاجتماعية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هيكتور حجار، لوكالة "الخليج 365"، إن "إنهاء تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، سيكون له عواقب وخيمة على لبنان، ويهدف نقص التمويل إلى زعزعة استقرار البلاد من أجل إجبار سلطاتها على منح اللاجئين الجنسية".
أمس, 10:12 GMT
ونوّه حجارإلى أن أكثر من 80% من عائلات اللاجئين يرزحون تحت خط الفقر، مشيرا إلى أن "لبنان لا يستطيع تحمل مثل هذا الوضع، إذ ليس لدى البلاد موارد مالية ولا مكاتب مدرسية ولا مستشفيات أو أدوية مضادة للسرطان، حتى اللبنانيون أنفسهم ليس لديهم ضمان للوصول إلى كل هذا".