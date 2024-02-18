نتنياهو: نحن في طريقنا إلى النجاح ولكننا بحاجة إلى وحدة الشعب الإسرائيلي

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها أن أغلب الشعب الإسرائيلي يطالب بتحقيق النصر، سواء كانوا من الجنود أو المصابين أو العائلات الثكلى.
وأضاف نتنياهو: "جنودنا مصرون على مواصلة الحرب حتى النهاية، الجميع يقول إنه يجب أن نواصل حتى الانتصار وحتى نقضي على حماس".
وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن تتنازل أمام أي ضغط وفي مواجهة الإملاءات الدولية لأننا ملتزمون بالقضاء على الشر"، بحسب زعمه، مشيرا إلى أن التسوية مع الفلسطينيين لا يمكن تحقيقها إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين دون شروط مسبقة.
ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 12، عن لابيد، في مقابلة مطولة، أن من يتهرب من الخدمة في الجيش من المواطنين الإسرائيليين يجب ألا يتلقى أموالا من دولة إسرائيل.
حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.