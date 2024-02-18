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السوداني لأعضاء بالكونغرس الأمريكي: يجب إنهاء وجود التحالف الدولي بالعراق

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دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم السبت، التي أشارت إلى تأكيد السوداني على ضرورة الانتقال إلى مرحلة العلاقات الثنائية بين بغداد والدول الأعضاء في التحالف.
القبائل العربية تقطع طريقا حيويا يستخدمه الجيش الأمريكي لسرقة النفط السوري باتجاه العراق - الخليج 365 عربي, 1920, 11.02.2024

11 فبراير, 20:53 GMT

وأكد السوداني لأعضاء الكونغرس ضرورة إنهاء مهام التحالف في العراق، مشيرا إلى أن العراق يمر بحالة تعافي في ظل ما تشهده البلاد من إصلاحات في مختلف المجالات التنموية.

وفي الآونة الأخيرة، وجهت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات على مواقع في سوريا والعراق، قالت إنها ردا على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن.
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - الخليج 365 عربي, 1920, 08.02.2024

8 فبراير, 11:52 GMT

واتهمت واشنطن ما أسمتهم بـ"الجماعات المتحالفة مع إيران" بالوقوف وراء الهجوم على القاعدة العسكرية، التي تستضيف قوات أمريكية في الأردن.

وأعلنت بغداد رفضها للقصف الأمريكي الذي طال مواقع عراقية، وقالت إن استمرار وجود التحالف الدولي في العراق يزعزع استقرار المنطقة، كما أكد رئيس الوزراء العراقي أن القوات الأجنبية لم يعد لها دور في البلاد بعدما أصبح العراق يمتلك قدرات أمنية متطورة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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