السوداني لأعضاء بالكونغرس الأمريكي: يجب إنهاء وجود التحالف الدولي بالعراق

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم السبت، التي أشارت إلى تأكيد السوداني على ضرورة الانتقال إلى مرحلة العلاقات الثنائية بين بغداد والدول الأعضاء في التحالف.

11 فبراير, 20:53 GMT

وأكد السوداني لأعضاء الكونغرس ضرورة إنهاء مهام التحالف في العراق، مشيرا إلى أن العراق يمر بحالة تعافي في ظل ما تشهده البلاد من إصلاحات في مختلف المجالات التنموية.

وفي الآونة الأخيرة، وجهت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات على مواقع في سوريا والعراق، قالت إنها ردا على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن.

8 فبراير, 11:52 GMT

واتهمت واشنطن ما أسمتهم بـ"الجماعات المتحالفة مع إيران" بالوقوف وراء الهجوم على القاعدة العسكرية، التي تستضيف قوات أمريكية في الأردن.

وأعلنت بغداد رفضها للقصف الأمريكي الذي طال مواقع عراقية، وقالت إن استمرار وجود التحالف الدولي في العراق يزعزع استقرار المنطقة، كما أكد رئيس الوزراء العراقي أن القوات الأجنبية لم يعد لها دور في البلاد بعدما أصبح العراق يمتلك قدرات أمنية متطورة.