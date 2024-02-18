جماعة "أنصار الله" اليمنية تؤكد أن تصنيفها من جانب واشنطن كمنظمة إرهابية غير قانوني

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - الخليج 365. وقالت وزارة الخارجية في الحكومة التابعة لـ "أنصار الله"، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في صنعاء التي تديرها الجماعة، إنها "تعرب عن إدانتها لممارسة أمريكا لسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير بما أسمته تصنيف مكون (أنصار الله) في قائمة الإرهاب الأمريكية".

واعتبرت أن "واشنطن هي من تمارس الإرهاب بحق الكثير من الدول، وآخرها دعم الإرهاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وراح ضحيته أكثر من 28 ألف شهيد و68 ألف مصاب"، على حد تعبيرها.

وأكدت الخارجية في حكومة "أنصار الله"، "ثبات واستمرار موقف صنعاء في فرض حصار بحري على الكيان الصهيوني واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة إلى الموانئ المحتلة، ومواصلة استهداف سفن دولتي العدوان الأمريكي ـ البريطاني، حتى إنهاء العدوان ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عراقيل".

يأتي موقف الحكومة التابعة لـ "أنصار الله" بالتزامن مع سريان قرار الخارجية الأمريكية تصنيف الجماعة منظمةً إرهابيةً عالمية، وذلك بعد شهر من إعلانه رداً على هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب.

ومنذ عملية طوفان الأقصى، أعلنت "أنصار الله" استهداف 36 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها وكذا السفن الأمريكية والبريطانية من المرور في البحرين الأحمر والعربي، تضامناً مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة في مواجهة عمليات الجيش الإسرائيلي.

وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.

أمس, 21:49 GMT

وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من "محور المقاومة" الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.

وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.