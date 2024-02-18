شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يجدد موقفه الداعى لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مستشار الأمن القومى العراقى قاسم الأعرجى، موقف بلاده الداعى لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية واتخاذ الحوار سبيلا لحلها.

جاء ذلك خلال لقاء "الأعرجي" مع القائم بالأعمال الأوكرانى فى بغداد ألكساندر بورافجينكوف، حيث بحثا مجمل الأوضاع على الصعيدين الدولى والإقليمي، فضلا عن بحث سبل حل الأزمة الروسية الأوكرانية عبر قنوات الحوار والدبلوماسية.

وأشار الأعرجى - حسب بيان لمكتبه الإعلامى أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أصبحت "حرب استنزاف"، وليس من مصلحة أحد ان تستمر هذه الحرب، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية وبذل المساعى للضغط باتجاه إيقاف هذه الحرب وجلوس الطرفين إلى طاولة الحوار.

وأكد أن المنطقة بحاجة إلى السلام والأمن والاحترام المتبادل لسيادة الدول، وأن الحرب لا تحقق أى نتيجة سوى الخراب، معربا عن إيمان العراق بالسلام والأمن المستدام.

وفيما يتعلق بما يحدث فى قطاع غزة، أشار الأعرجى إلى أن المدنيين الأبرياء هم ضحايا هذه الحرب وفقدوا على إثرها منازلهم وأعمالهم وعوائلهم، مشددا على أهمية إيقاف هذا الدمار الذى يستهدف الإنسان ومقدرات البلدان.