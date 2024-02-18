شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني: القبض على 3 أشخاص بالضاحية الجنوبية لبيروت بتهم السرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني إلقاء القبض على 3 أشخاص بحي السلم في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت؛ لتشكيلهم عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح وترويج مخدرات.

وأكد الجيش اللبناني - في بيان - أن دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش نفذت مداهمة في منطقة حي السلم بالضاحية الجنوبية، مشيرا إلى أن أحد المطلوبين أطلق النار باتجاه الدورية فرد عناصرها بالمثل ما أدى إلى إصابته، وهو مطلوب بعدة مذكرات ضبط وإحضار لإطلاقه النار وتوّرطه في خلاف أدى إلى مقتل أحد الأشخاص.



وأوضح الجيش اللبناني أن الدورية ضبطت في حوزة المتهم مسدس حربي وكمية من الكوكايين.



على صعيد متصل، نفذت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش مداهمة في منطقة حي السلم بالضاحية الجنوبية لبيروت، وأوقفت مواطنة لبنانية لإيوائها أحد أبرز المطلوبين لانتمائه إلى عصابة سلب ومشاركته في إطلاق النار أثناء تنفيده عملية سرقة ما أدى إلى وفاة أحد المواطنين قبل نحو يومين.