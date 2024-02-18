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الخليج اليوم .. العثور على مسؤول يمني رفيع المستوى مقتولا في شقته بالقاهرة

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أعلنت السفارة اليمنية في مصر العثور على حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية مقتولا في شقته بالقاهرة.

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وقالت مصادر مقربة من العبيدي، إن الحادثة وقعت قبل يومين دون معرفة أحد، وبعد اختفائه، تم كسر قفل شقتة والعثور عليه مكبلا وعلى جثته آثار عدة طعنات.

 

واللواء حسن العبدي هو أول من بدأ تصنيع المدرعات للجيش اليمني المعروفه باسم(جلال1و2و3) خلال فتره حكم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، وهو أحد المقربين من نجله أحمد علي صالح.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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